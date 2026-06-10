La Federación Argentina de transporte lanza alerta por posible colapso

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió una carta abierta dirigida a los gobiernos nacional, provinciales y municipales, legisladores y usuarios, advirtiendo sobre una crisis histórica en el sistema de transporte público del interior del país. Según la entidad, la situación no es coyuntural, sino un proceso sostenido de deterioro que amenaza con la reducción de servicios, desaparición de líneas y pérdida de miles de empleos.

Entre las causas que explican esta situación, FATAP señaló incumplimientos en pagos de compensaciones, aumento de costos operativos, caída en la cantidad de pasajeros, multiplicación de beneficios sociales sin financiamiento, crecimiento del transporte irregular y desigualdad en la distribución de recursos con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, la tarifa se ha convertido en la única herramienta para sostener el sistema, trasladando costos que muchas familias ya no pueden afrontar.

La entidad advirtió que la desaparición de los servicios impacta directamente en la movilidad de estudiantes, trabajadores y adultos mayores, afectando la conectividad y el desarrollo social y económico de las comunidades. Por ello, FATAP instó a los distintos niveles del Estado a crear una mesa de trabajo permanente y adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio, enfatizando que defender el transporte público es garantizar el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar y desarrollar su proyecto de vida