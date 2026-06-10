Oficializan aumento escalonado para el personal doméstico

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado que se aplicará entre abril y julio, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La homologación del segundo incremento del año, se da luego de más de un mes de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 4/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, analizada por la Agencia Noticias Argentinas.

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, del 1,6% en mayo, del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, el 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.

Asimismo, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

Cómo quedan los salarios con la suba de abril

Supervisores con retiro: $4.167,14 la hora y $519.840,95 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.541,75 la hora y $576.213,21 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.959,56 la hora y $484.725,45 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.318,35 la hora y $536.768,02 el mes

Caseros: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.165,14 la hora y $524.858,76 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.491,58 la hora y $428.347,44 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de mayo

Supervisores con retiro: $4.233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.614,42 la hora y $585.432,62 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 la hora y $492.481,06 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 la hora y $545.356,31 el mes

Caseros: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 la hora y $533.256,50 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 la hora y $435.201,00 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de junio

Supervisores con retiro: $4.297,33 la hora y $536.080,78 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.683,64 la hora y $594.214,11 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $4.083,26 la hora y $499.868,28 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.453,26 la hora y $553.536,65 el mes

Caseros: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.295,26 la hora y $541.255,35 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.600,66 la hora y $441.729,02 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de julio

Supervisores con retiro: $4.438,77 la hora y $553.725,91 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.829,13 la hora y $612.673,11 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $4.223,25 la hora y $517.006,43 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.597,18 la hora y $571.426,17 el mes

Caseros: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.435,86 la hora y $558.972,92 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.733,72 la hora y $458.053,22 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes