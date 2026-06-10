El Papa León XIV reflexiono sobre su visión del fútbol antes del inicio del Mundial

El papa León XIV, de visita pastoral en España, escribió el miércoles en su cuenta de Pontifex una reflexión sobre su visión del fútbol antes del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos”, expresó Robert Francis Prevost, quien se declaró admirador de este deporte.

“El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, dijo el pontífice.

León XIV sostuvo que “quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.

En otro tuit, señaló que “el cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves y tendrá tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, con el encuentro entre el seleccionado mexicano y Sudáfrica, según supoa la Agencia Noticias Argentinas.

El campeonato constará de 104 partidos y la final será el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.

Fuente: Noticias Argentinas