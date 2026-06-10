La Municipalidad entregó las Becas Deportivas 2026-2027 a 10 jóvenes de la ciudad

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, efectuó la entrega de las “Becas deportivas 2026-2027” a 10 jóvenes estudiantes. El acto se realizó tras la convocatoria abierta para acceder a este beneficio destinado a deportistas salteños de 15 a 30 años.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal, donde estuvo presente el intendente Emiliano Durand. Los deportistas salteños que se desempeñan en diferentes disciplinas accederán al beneficio económico que otorga el Ejecutivo Municipal con fondos propios.

«En la actual gestión el deporte es un eje fundamental, por lo que buscamos fomentarlo en todo momento con distintas acciones», dijo la coordinadora de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio.

Mientras que Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes, comentó que desde el área se busca siempre ayudar a los deportistas de diferentes maneras, es por eso que es el segundo año consecutivo que se entregan las becas.

«Estoy muy contenta y muy agradecida con esta beca, ya que es una ayuda muy importante para todos nosotros», dijo Bianca Alesso, quien practica Vóley.

Desde el municipio, además, agradecieron a los deportistas y a las familias que acompañan y apoyan los sueños de cada joven.

Los becarios son:

María Victoria Maccio Lorenzo (Atletismo)

Felipe Vilte Biassini (Hockey)

Agustín Soria (Boccias)

Zoe Sofía Yurca Argañaraz (Gimnasia Rítmica)

Ámbar Jándula (Tenis de mesa)

Bianca Chiara Alesso Femminini (Vóley)

Fabricio Figueroa Pante (Karate)

Florencia Mardones Racciopi (Tennis)

Cristina Cabezas (Fútbol)

Salvador Morales Tais (Hockey)

Sobre la beca

En cuanto al beneficio económico, cada joven seleccionado recibirá una suma de 281 mil pesos mensuales durante un periodo de 10 meses. Es importante destacar que este monto se actualiza conforme a las variaciones de las unidades tributarias para garantizar la sostenibilidad del respaldo al deportista.