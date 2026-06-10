La provincia palpita el fin de semana largo con una agenda repleta de actividades

Salta se prepara para vivir el fin de semana largo con un intenso despliegue artístico y tradicional. La agenda "GüeMES 2026" reúne más de 250 propuestas a lo largo y ancho del territorio provincial para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Este esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la Secretaría de Cultura y las intendencias locales busca diversificar la oferta turística y llevar atractivos a cada rincón de la provincia.

Para garantizar una estadía segura y de calidad, los organismos provinciales recomiendan elegir alojamientos y servicios registrados oficialmente, que se pueden verificar en www.visitsalta.ar/alojamientos.

A continuación, los principales eventos programados del viernes 12 al lunes 15 de junio:

Aguaray

Lunes 15: Peña folclórica en la Plaza Martín Miguel de Güemes, a las 19 horas.

Cachi

Del viernes 12 al lunes 15: Visitas guiadas para descubrir la historia de un "Pueblo Auténtico", saliendo desde el Casco Histórico, a las 9 horas.

Sábado 13: Celebración por los 30 años del Parque Nacional Los Cardones.

Sábado 13: Nuevo Sunset en El Viejo Almacén, a las 19 horas.

Cafayate

Sábado 13 y domingo 14: Capacitación "El arte de comunicar el vino" en el Museo de la Vid y el Vino.

Sábado 13: Almandino Music Session en la bodega Dal Borgo, a las 17 horas.

Campo Quijano

Sábado 13: Movida mundialista en la plaza Martín Fierro, a las 15 horas.

Domingo 14: 9° Concurso del Buñuelo en la glorieta de la plaza Martín Fierro, a las 15 horas.

El Tala

Sábado 13: Festival Antoniano en el predio de calle Libertad y San Martín, a las 20 horas.

General Güemes

Viernes 12: Proyección del documental "Inmortalidad del Héroe Gaucho Don Martín Miguel de Güemes" en la sala de cine del Centro Cultural 13 de Febrero, a las 8 horas.

Guachipas

Viernes 12: 34º Edición del Fogón de la Agrotécnica en las instalaciones de la escuela agrotécnica Soberanía Nacional, a las 20 horas.

La Viña

Sábado 13: Fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua en la parroquia homónima, desde las 7 horas.

Metán

Del viernes 12 al lunes 15: Exposición "La vida del Gral. Martín Miguel de Güemes" en el Museo del Gaucho, Centro Cultural Federico Gauffin, en los horarios de 8:30 y 15 horas.

Nazareno

Sábado 13: XXXVIII Edición del Trueque en el barrio El Bañado, desde las 8 horas.

Orán

Sábado 13: Retreta de la Banda Municipal de Música y chocolate comunitario en la plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes, a las 18 horas.

Domingo 14: Tradicional peregrinación de los Mártires del Zenta. Partida desde la avenida Palacios e Iguazú hasta el Santuario, a las 8:30 horas.

Lunes 15: Homenaje artístico al líder independentista: "Arias: memoria y tierra que danza", en la explanada de la plaza Cnel. Eduardo Arias, a las 20 horas.

Rosario de la Frontera

Viernes 12: Muestra de ensillado, usanzas gauchas y fotografías en el Paseo de Artesanos, a las 10 horas.

Viernes 12: Celebración del Día del Escritor en el salón Palau del Hotel Termas, a las 20 horas.

Sábado 13 y domingo 14: Encuentro de arte, tradición y cultura en la plazoleta Gral. Martín de Güemes, desde las 9 horas.

Domingo 14: Gala güemesiana "Cerca del General" en el Nuevo Cine Teatro Güemes, a las 20:30 horas.

Salta Capital

Del viernes 12 al lunes 15: Recorridos mediados "Visitas participativas en el museo" y la extensión cultural "El museo nos visita" en el Museo Güemes, a las 11 horas.

Del viernes 12 al lunes 15: Extensión cultural "Güemes itinerante" en la biblioteca popular Macacha Güemes, desde las 9 horas.

Del viernes 12 al lunes 15: Guardia de honor de los Infernales del C5 en el Panteón de las Glorias del Norte, en el Museo Histórico del Norte y en la Catedral Basílica, desde las 7 horas.

Del viernes 12 al domingo 14: Infernales Fest en el Universitario Rugby Club, a las 20 horas.

Viernes 12: Tarde Güemesiana en el Parque de la Familia, a las 16, y en el Parque Sur, a las 18 horas.

Sábado 13: Jornada literaria infantil "Héroes en papel" en el Museo Güemes, a las 17 horas.

Sábado 13: Conmemoración y homenaje a Leopoldo Lugones en el Museo Güemes, a las 19 horas.

Sábado 13: Gran peña homenaje en vida en el Centro Argentino, a las 21 horas.

San Lorenzo

Viernes 12: Clases abiertas "Aprendiendo a bailar folclore" en la Quebrada de San Lorenzo, a las 17 horas.

Viernes 12: Peña folclórica de la Agrupación Juan Carlos Dávalos, a las 21 horas.

Del viernes 12 al lunes 15: Paseo gastronómico en el parque Costanera San Lorenzo, desde las 12 horas.

Del viernes 12 al lunes 15: Feria gastronómica El Zorzal en la Plaza Ejército Argentino, desde las 12 horas.

Del viernes 12 al lunes 15: Visitas diurnas, a las 11 horas, y nocturnas, a las 19 horas, al Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha.

Tartagal

Viernes 12 y sábado 13: Serenata a Tartagal en el Predio del Centenario, a las 20 horas.

Vaqueros

Del viernes 12 al lunes 15: Muestra "Interpretación plástica de los Generales Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano" en el Museo del Molino, a las 18 horas.