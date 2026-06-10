Cerrillos lanzó una plataforma pública para conocer el estado de loteos y urbanizaciones

Durante el lanzamiento, el jefe comunal explicó que este proceso comenzó en 2024 con la recuperación y reorganización de 83 cajas de expedientes que se encontraban desordenadas, incompletas y sin un adecuado seguimiento administrativo. A partir de ese diagnóstico, el municipio inició un profundo trabajo de relevamiento, análisis y sistematización para ordenar el crecimiento urbano de Cerrillos.

“Uno de los principales problemas que enfrentó Cerrillos fue un crecimiento desmedido y sin planificación durante años, donde se autorizaron desarrollos y ventas sin contar con un ordenamiento territorial adecuado. Hoy estamos cambiando esa realidad con más control, más información y más transparencia”, expresó Borelli.

La plataforma incorpora un mapa interactivo que permite visualizar geográficamente cada loteo y urbanización del municipio, identificados mediante un sistema de colores que refleja su estado actual y el grado de avance en el proceso de regularización.

Esta herramienta brindará mayor seguridad y previsibilidad a vecinos, desarrolladores e inversores, permitiendo conocer de manera clara la situación de cada proyecto urbanístico y promoviendo un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad.

“Esperamos que esta plataforma sea una herramienta útil para las familias que eligen Cerrillos para vivir y también para los loteadores, contribuyendo a mejorar los servicios, la planificación y la calidad de vida de toda la comunidad”, concluyó el intendente.

La plataforma ya se encuentra disponible para consulta pública ingresando a https://cerrillos.gob.ar/urbanizaciones.php