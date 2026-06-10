Destino Potencia Metán: comenzó la cuenta regresiva para la gran inauguración
La inauguración será este viernes 12 de junio a las 18 horas en el predio Granadero Díaz, con entrada libre y gratuita.
Salta Hoy
10 / 06 / 2026
Con vistas a la inauguración de Destino Potencia Metán, prevista para este viernes 12 de junio, avanzan las tareas finales de acondicionamiento en el predio Granadero Díaz. El espacio ya comienza a tomar forma con el montaje de carpas, la instalación de servicios y la puesta a punto de los sectores que albergarán una de las principales vidrieras del emprendedurismo salteño.
Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, junto a la Municipalidad de San José de Metán y el equipo de Livingroom, el evento reunirá durante tres jornadas a emprendedores de distintos puntos de Salta, además de propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.
Como parte de las actividades previas, este jueves 11 de junio a las 18 horas se realizará una conferencia de prensa en el predio, donde autoridades provinciales y municipales brindarán detalles de la organización y las expectativas para esta nueva edición.
La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 18 horas, dando inicio a tres jornadas que buscarán potenciar el talento, la creatividad y el desarrollo productivo de emprendedores de toda la provincia.
Además, los visitantes podrán participar de una variada agenda artística con músicos y artistas locales y provinciales que se presentarán durante todo el fin de semana.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS
Jueves 11 de junio
• 18.00 hs | Conferencia de prensa en el predio.
• Continúan los trabajos de armado y acondicionamiento del predio.
Viernes 12 de junio
• 18.00 hs | Inauguración oficial de Destino Potencia Metán.
• 20.00 hs | Los Hermanos Rodríguez.
• 21.30 hs | La Muralla.
Sábado 13 de junio
• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.
• 14.00 hs | Pato Juárez.
• 16.00 hs | Huellah.
• 18.00 hs | Carlitos Melián.
• 20.00 hs | Grupo Viday.
• 21.30 hs | Los Rebbos.
Domingo 14 de junio
• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.
• 13.00 hs | Lunan.
• 16.00 hs | El Apertura.
• 19.00 hs | Desfile de Moda.
• 21.00 hs | DJ Nacho Carrizo.