Destino Potencia Metán: comenzó la cuenta regresiva para la gran inauguración

Con vistas a la inauguración de Destino Potencia Metán, prevista para este viernes 12 de junio, avanzan las tareas finales de acondicionamiento en el predio Granadero Díaz. El espacio ya comienza a tomar forma con el montaje de carpas, la instalación de servicios y la puesta a punto de los sectores que albergarán una de las principales vidrieras del emprendedurismo salteño.

Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, junto a la Municipalidad de San José de Metán y el equipo de Livingroom, el evento reunirá durante tres jornadas a emprendedores de distintos puntos de Salta, además de propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

Como parte de las actividades previas, este jueves 11 de junio a las 18 horas se realizará una conferencia de prensa en el predio, donde autoridades provinciales y municipales brindarán detalles de la organización y las expectativas para esta nueva edición.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 18 horas, dando inicio a tres jornadas que buscarán potenciar el talento, la creatividad y el desarrollo productivo de emprendedores de toda la provincia.

Además, los visitantes podrán participar de una variada agenda artística con músicos y artistas locales y provinciales que se presentarán durante todo el fin de semana.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS

Jueves 11 de junio

• 18.00 hs | Conferencia de prensa en el predio.

• Continúan los trabajos de armado y acondicionamiento del predio.

Viernes 12 de junio

• 18.00 hs | Inauguración oficial de Destino Potencia Metán.

• 20.00 hs | Los Hermanos Rodríguez.

• 21.30 hs | La Muralla.

Sábado 13 de junio

• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.

• 14.00 hs | Pato Juárez.

• 16.00 hs | Huellah.

• 18.00 hs | Carlitos Melián.

• 20.00 hs | Grupo Viday.

• 21.30 hs | Los Rebbos.

Domingo 14 de junio

• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.

• 13.00 hs | Lunan.

• 16.00 hs | El Apertura.

• 19.00 hs | Desfile de Moda.

• 21.00 hs | DJ Nacho Carrizo.