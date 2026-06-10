El martes 16 se realizará la pericia genética con las muestras de Beatriz Yapura

Ante versiones periodísticas difundidas que refieren que el abogado patrocinante Roberto Reyes, ya posee el informe respecto al cotejo genético entre la muestra obtenida de la señora Beatriz Yapura con el perfil femenino obtenido en las pericias practicadas por expertos de la República Francesa, la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz, informa que la pericia oficial de la que se obtendría tal información, no se ha realizado aún, por lo cual, sería imposible que el letrado pudiera contar con dicha información oficial.

Dicha pericia, de acuerdo a lo confirmado desde el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales el pasado 5 de junio, se realizará el día martes 16 de junio en el laboratorio oficial, situación que fue debidamente notificada a las partes.

Es por ello que la Unidad Fiscal desconoce los motivos detrás de la difusión de información inexacta respecto al caso del doble homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, y advierte que estas versiones solo logran entorpecer la investigación y generar confusión en la opinión pública.

Cabe destacar que los cotejos con las otras personas de sexo femenino de interés en la investigación, ya se realizaron y solo resta realizarlo con la muestra obtenida el pasado 20 de mayo de la señora Yapura.

Finalmente, los fiscales señalaron que oportunamente se informará respecto a las diligencias realizadas en Francia el pasado mes de mayo, una vez concluido el procesamiento integral de las mismas.