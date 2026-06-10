Intenso trabajo de equipos de combate de incendios en Cafayate

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, supervisó y acompañó el despliegue de los equipos de combate de incendios que intervienen en el foco ígneo activo en la zona posterior del aeródromo de Cafayate.

En el lugar, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, informó que hasta el momento se registran alrededor de 40 hectáreas afectadas por el fuego.

Las acciones logísticas y operativas se desarrollan de forma articulada entre el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Subsecretaría de Defensa Civil, la Policía de Salta y los cuarteles de Bomberos de Santa María y Colalao del Valle, que colaboran en las tareas de contención y extinción.

Para optimizar la respuesta, se dispone de recursos terrestres y aéreos, entre ellos el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de drones que permiten el monitoreo térmico permanente de la zona afectada y la evaluación del comportamiento del fuego.

En este contexto, el ministro Solá Usandivaras destacó el trabajo coordinado entre los distintos organismos y la cooperación interinstitucional que permite fortalecer las acciones operativas integrales que se desarrollan.

La Policía de Salta trabaja con las distintas unidades especiales del Distrito de Prevención 6 realizando los controles vehiculares y prevención en distintas vías de circulación de la zona.