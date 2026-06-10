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Vecinos se abastecieron en el Mercado en tu Barrio

Con descuentos de hasta el 30%, la iniciativa municipal volvió a convocar a gran cantidad de vecinos en el Delmi. Los asistentes celebraron la continuidad del programa municipal como una herramienta concreta de alivio para la economía del hogar.

Salta Hoy

10 / 06 / 2026

 

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Una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio», el programa impulsado por la Municipalidad de Salta logró en el Delmi una gran concurrencia de vecinos.

Esta iniciativa municipal lleva los mejores precios en alimentos y productos frescos directamente a la comunidad, sin que tengan que alejarse de sus casas. La jornada reunió a productores locales que ofrecieron carnes, frutas, verduras, panificados, huevos, entre otros productos, con descuentos de hasta el 30%.

La propuesta municipal busca acercar soluciones concretas a las familias salteñas en un contexto económico complejo. Junto a la oferta de productos, la jornada contó con la presencia de servicios municipales gratuitos como el Móvil de Licencias de Conducir y el equipo de Bienestar Animal.

Los asistentes se mostraron conformes con la propuesta asegurando que encontraron buenos precios y productos de calidad.

«Me parece una muy buena iniciativa porque ayuda mucho a las familias. Hoy encontré productos frescos, de buena calidad y a precios más accesibles que en otros lugares. Ojalá sigan realizando estas jornadas en los barrios porque realmente se aprovechan y benefician a muchos vecinos», afirmó una vecina de la zona.

 

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