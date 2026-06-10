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Salta conmemorará el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Güemes

Las actividades oficiales se desarrollarán entre la noche del 16 y la jornada del 17 de junio e incluirán la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, ceremonias protocolares, homenajes religiosos y el desfile cívico-militar en honor al Héroe Nacional. 

Salta Hoy

10 / 06 / 2026

 

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El Gobierno de Salta realizará una agenda de actividades con motivo de conmemorarse el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, figura fundamental de la independencia argentina y símbolo de la identidad salteña.

Los actos oficiales comenzarán a las 23.45 del martes 16 de junio en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas. La ceremonia incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes, el toque de silencio y el relevo de la guardia de honor.

Las actividades continuarán el miércoles 17 de junio a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta, donde autoridades provinciales participarán de un homenaje que incluirá la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar de la ceremonia central. El programa prevé la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del General Martín Miguel de Güemes, además de la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa.

En la oportunidad se compartirán palabras alusivas a la fecha y se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas de toda la provincia.

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