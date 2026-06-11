Autoridades de la DAIA visitaron Salta

El gobernador Gustavo Sáenz recibió en Casa de Gobierno a autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezadas por su presidente Mauro Berenstein, quienes se encuentran de visita en la provincia con motivo de la firma del convenio de cooperación y asistencia técnica “Escuelas sin Odio”, que será suscripto con el Ministerio de Educación y Cultura de Salta.

Durante el encuentro, el mandatario provincial y los representantes de la entidad dialogaron sobre los alcances de esta iniciativa orientada a fortalecer una cultura escolar basada en el respeto, la inclusión, la convivencia democrática y los derechos humanos, además de intercambiar perspectivas sobre futuros proyectos de cooperación institucional.

En este marco, Sáenz reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la construcción de una sociedad basada en el respeto por la diversidad, el diálogo y la convivencia pacífica. Asimismo, destacó la importancia de trabajar articuladamente con instituciones comprometidas con la promoción de valores democráticos y la prevención de toda forma de discriminación.

Durante la reunión también se analizaron otros proyectos y propuestas impulsados por la DAIA vinculados a las áreas de salud, comunicaciones, integración comunitaria y fortalecimiento de la convivencia social.

Por su parte, el presidente de DAIA Central, Mauro Berenstein, explicó que el programa “Escuelas sin Odio” busca prevenir y desmontar prejuicios desde la educación primaria y el primer ciclo de secundaria, fortaleciendo una cultura escolar basada en los derechos humanos.

Además, destacó el recibimiento y el acompañamiento del Gobierno de Salta para continuar trabajando de manera conjunta en proyectos de integración y fortalecimiento comunitario. “Nosotros, como comunidad, somos argentinos y judíos. Esa identidad refuerza la integración entre los pueblos y la construcción de una sociedad basada en el respeto y la convivencia”, expresó.

Berenstein agregó que la entidad impulsa nuevos proyectos vinculados a las áreas de la salud y de las comunicaciones, iniciativas que buscan generar beneficios para toda la comunidad, más allá de la colectividad judía.

Finalmente, resaltó el potencial de la provincia y agradeció el respaldo recibido: “Salta es una provincia con un futuro inmenso, y como comunidad tenemos la responsabilidad de estar a la altura de ese desafío y agradecer el acompañamiento que hemos recibido”.

Durante el encuentro en Casa de Gobierno, el mandatario provincial obsequió un poncho salteño al titular de la DAIA.

También participaron de la reunión la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore; Sebastián Cohen, presidente de DAIA Filial Salta; Carolina Levin, directora de Asuntos Jurídicos de DAIA Salta; y Mario Katz, representante de la Asociación Israelita Sefaradí.