Asesoramiento notarial gratuito en Salta y concurso literario
El próximo martes 16 de junio, de 9:00 a 11:00, el Colegio de Escribanos de Salta, Mitre 384 realizará su segunda jornada mensual de asesoramiento gratuito.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
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Los interesados deben asistir con su documentación y solicitar turno previo al 431-15-59 o por WhatsApp al 3876-13-78-22.
Por otra parte, la institución recuerda que siguen abiertas las inscripciones para su VI Concurso Literario provincial, dirigido a estudiantes secundarios y BSPA. Bases en escribanos-salta.org.ar