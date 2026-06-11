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EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Asesoramiento notarial gratuito en Salta y concurso literario

El próximo martes 16 de junio, de 9:00 a 11:00, el Colegio de Escribanos de Salta, Mitre 384 realizará su segunda jornada mensual de asesoramiento gratuito.

Salta Hoy

11 / 06 / 2026

 

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Los interesados deben asistir con su documentación y solicitar turno previo al 431-15-59 o por WhatsApp al 3876-13-78-22.

Por otra parte, la institución recuerda que siguen abiertas las inscripciones para su VI Concurso Literario provincial, dirigido a estudiantes secundarios y BSPA. Bases en escribanos-salta.org.ar 

 

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