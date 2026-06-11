Asesoramiento notarial gratuito en Salta y concurso literario

Los interesados deben asistir con su documentación y solicitar turno previo al 431-15-59 o por WhatsApp al 3876-13-78-22.

Por otra parte, la institución recuerda que siguen abiertas las inscripciones para su VI Concurso Literario provincial, dirigido a estudiantes secundarios y BSPA. Bases en escribanos-salta.org.ar