Trabajan para salvar a un cóndor envenenado
Hace unos días, una persona en la localidad de Alemanía avistó un ejemplar de cóndor andino, macho adulto, que no podía volar.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
[Imagen ilustrativa]
De inmediato, se activó el protocolo: la División Policía Rural y Ambiental asistió al lugar, realizó el rescate y lo trasladó hasta la Estación de Fauna Autóctona (EFA).
Ante la sospecha de una intoxicación por cebos tóxicos (una de las mayores amenazas para esta especie), el animal fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la UCASAL, donde se realizaron los chequeos médicos necesarios, le tomaron muestras de sangre para analizar y buscar rastros de plomo.
Finalmente se le realizó una tomografía para evaluar su estado general.