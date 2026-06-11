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Trabajan para salvar a un cóndor envenenado

Hace unos días, una persona en la localidad de Alemanía avistó un ejemplar de cóndor andino, macho adulto, que no podía volar.

Salta Hoy

11 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

De inmediato, se activó el protocolo: la División Policía Rural y Ambiental asistió al lugar, realizó el rescate y lo trasladó hasta la Estación de Fauna Autóctona (EFA).

Ante la sospecha de una intoxicación por cebos tóxicos (una de las mayores amenazas para esta especie), el animal fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la UCASAL, donde se realizaron los chequeos médicos necesarios, le tomaron muestras de sangre para analizar y buscar rastros de plomo.

Finalmente se le realizó una tomografía para evaluar su estado general.

 

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