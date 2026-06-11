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Dos hombres fueron condenados por ingresar a una vivienda y amenazar a una mujer

El hecho ocurrió el 3 de junio pasado en el barrio Palmeritas, zona oeste de Salta capital.

Salta Hoy

11 / 06 / 2026

 

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Uno de los acusados, de 24 años, insultó y amenazó de muerte a la víctima con un palo de escoba. 

La mujer pidió ayuda a su familia y llamó a la Policía. 

Al llegar, los uniformados detuvieron a uno de los sujetos, mientras el otro de 38 años intentó escapar y agredió a un policía. 

El hombre de 24 años fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por violación de domicilio, amenazas, agresión con arma blanca y resistencia a la autoridad y reincidente por tercera vez.

En tanto, el otro imputado fue condenado a 15 días de prisión efectiva por el delito de resistencia a la autoridad y declarado reincidente por segunda vez.

 

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