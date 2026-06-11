Ni las mandarinas se salvan: Robó en una verdulería y fue detenido

Los efectivos demoraron esta madrugada a delincuente de 18 años por el robo en una verdulería ubicada en calle Ejército Argentino de esa barriada.

Se constató que los elementos que llevaba -papas, mandarinas, kiwis y otras frutas- habían sido sustraídas del comercio en cuestión

Los uniformados indicaron que el sujeto logró ingresar a la frutería destrozando el candado.