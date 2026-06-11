General Güemes: Edesa admitió errores de facturación de la luz a casi mil usuarios

En las últimas horas se realizó un encuentro del que participó el intendente de General Güemes, Carlos “Ketty” Rosso y esta mañana dialogó con Radio Salta.

Indicó que el Ente Regulador prometió sanciones para la empresa por los sobreprecios cobrados.

El jefe comunal dijo que la respuesta no le fue totalmente satisfactoria porque “los vecinos tienen la posibilidad de hacer el reclamo, pero lo mismo debe abonar la factura”.