 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Buscan prevenir accidentes con monóxido de carbono

Por ello las capacitaciones de la Municipalidad se extienden a las escuelas.

Salta Hoy

11 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Alrededor de 400 personas entre directivos, profesores, personal  y alumnos de la escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 3.137 "Martina Silva de Gurruchaga", participaron de una de las charlas. 

“Se trataron distintos temas como intoxicación por monóxido de carbono, técnicas de primeros auxilios, maniobras de RCP, entre otros” comentó Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO