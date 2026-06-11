Buscan prevenir accidentes con monóxido de carbono

Alrededor de 400 personas entre directivos, profesores, personal y alumnos de la escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 3.137 "Martina Silva de Gurruchaga", participaron de una de las charlas.

“Se trataron distintos temas como intoxicación por monóxido de carbono, técnicas de primeros auxilios, maniobras de RCP, entre otros” comentó Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana



