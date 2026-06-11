La Muni en tu barrio: Municipalidad y Gobierno de Salta en Barrio Castañares
La jornada para realizar trámites y recibir asesoramientos varios se realizará el próximo sábado de 9:00 a 13:00 horas en el complejo ATSA, para vecinos de la zona norte de la ciudad.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
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Al respecto Juan Guzmán Cieri, subsecretario de Participación Ciudadana de la comuna, explicó que este sábado 13, de 9 a 13, se llevará a cabo la nueva edición de la Muni en tu barrio en el complejo de ATSA, zona norte de la ciudad, donde la comuna ofrecerá diversos servicios.
El intendente Emiliano Durán estará presente, y los vecinos podrán acceder a habilitaciones comerciales, asesoramiento jurídico y otros servicios sin necesidad de ir al CCM durante la semana.