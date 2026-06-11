Explosión demográfica: Cerrillos tiene más de 500 loteos nuevos
Lo confirmó esta mañana Enrique Borelli, intendente de esa comuna, quien además hizo referencia a la plataforma digital de acceso público para la “Semaforización de Loteos y Urbanizaciones”.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
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Se trata de una herramienta que permitirá a los vecinos acceder de manera a la información sobre el estado de cada desarrollo urbanístico dentro del ejido municipal, según dijo por Radio Salta.
Explicó que este proceso comenzó en 2024 con la recuperación y reorganización de 83 cajas de expedientes que se encontraban desordenadas, incompletas y sin un adecuado seguimiento administrativo.