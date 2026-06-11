 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Explosión demográfica: Cerrillos tiene más de 500 loteos nuevos

Lo confirmó esta mañana Enrique Borelli, intendente de esa comuna, quien además hizo referencia a la plataforma digital de acceso público para la “Semaforización de Loteos y Urbanizaciones”.

Salta Hoy

11 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata de  una herramienta que permitirá a los vecinos acceder de manera  a la información sobre el estado de cada desarrollo urbanístico dentro del ejido municipal, según dijo por Radio Salta.

Explicó que este proceso comenzó en 2024 con la recuperación y reorganización de 83 cajas de expedientes que se encontraban desordenadas, incompletas y sin un adecuado seguimiento administrativo.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO