YPF puso en marcha en Salta la primera estación RefiPlus

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

Habrá 52 estaciones de este tipo en la Argentina. En ellas se combinan combustibles, servicios de proximidad y una estructura operativa de bajo costo.

La nueva propuesta surge a partir de la adquisición y reconversión de la antigua red Refinor y busca abrir una nueva etapa para la expansión de YPF en mercados donde los formatos tradicionales no siempre resultan viables desde el punto de vista económico.

Marín dialogó con Radio Salta sobre el precio de los combustibles. Dijo que se está implementando un "buffer" en el mercado de combustibles para evitar que el precio de la nafta suba bruscamente y afecte el consumo y el bolsillo de la gente, especialmente ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

Por primera vez, este mecanismo se realiza sin intervención estatal ni provincial: las empresas absorben parte del costo ahora para proteger al consumidor, pero luego, una vez que pase la crisis, recuperarán esa diferencia cobrando un precio mayor.

"Esta estrategia se basa en la ayuda mutua entre empresas y consumidores para atravesar el período de inestabilidad", expresó.