General Güemes: Electricidad mal facturada
Más de mil familias -quienes recibieron facturas mal confeccionadas por Edesa-, serán beneficiadas con la multa que cobrará a su favor, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
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“Esas familias afectadas por el cambio de medidor no sufrirán cortes, ni se les cobrará las facturas adeudadas hasta que termine la auditoría que realizaremos”, dijo Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.