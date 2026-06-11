Una ordenanza ahora permite libre ocupación de paradas de taxis
Lo aprobó el Concejo Deliberante. La norma establece un régimen de libre ocupación en todo el ejido municipal.
Salta Hoy
11 / 06 / 2026
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Se prohíbe la exclusividad de espacios para evitar desigualdades entre conductores.
Todas las paradas serán accesibles para cualquier conductor habilitado.
La Secretaría de Tránsito será responsable de la implementación y señalización de las paradas.
La Municipalidad deberá ajustar la reglamentación en un plazo de 90 días.