Homenaje al Indio Solari en la Usina Cultural

La Usina Cultural en España 1-98 será el escenario de una jornada especial dedicada a celebrar la obra y el legado artístico de uno de los referentes más influyentes del rock argentino. El próximo sábado 13 de junio, desde las 16:00, el público podrá participar de una propuesta que combinará música en vivo, cine documental y espacios de encuentro para los seguidores del universo ricotero.

La actividad comenzará con la Feria Ricotera, que se desarrollará en el SUM de la Usina Cultural y reunirá a emprendedores locales vinculados a la cultura rock. Habrá stands, merchandising temático, música en vivo y un espacio pensado para el encuentro de fanáticos que comparten la pasión por la obra de Carlos “Indio” Solari y la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A las 18.30, el Anfiteatro será escenario del homenaje musical encabezado por la banda salteña La Bestia Pop, acompañada por más de diez artistas invitados que recorrerán distintos momentos de la extensa trayectoria de Solari. El espectáculo propone revivir la energía, la poesía y la potencia de un repertorio que marcó a generaciones de seguidores en todo el país.

La programación incluirá además la proyección especial de Piedra que late, documental dirigido por el periodista y realizador Julio Leiva que reconstruye el histórico recital que el Indio Solari ofreció en Tandil en 2011, una producción que invita a reflexionar sobre la dimensión cultural y social de uno de los fenómenos musicales más convocantes de la Argentina.

La propuesta se desarrollará en la Usina Cultural, ubicada en España y Juramento, y busca convertirse en un punto de encuentro para quienes desean celebrar la vigencia de una obra que continúa inspirando a miles de personas a través de la música, la identidad colectiva y la pasión por el rock nacional.