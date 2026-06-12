 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:1 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

 

Toda la programación

Siguen buscando intensamente a dos evadidos de la comisaría de Río Piedras

A esta hora trabajan de manera articulada distintas áreas operativas policiales, investigativas y unidades especiales de los Distritos de Prevención de la zona.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata de Federico Agustín Ontiveros y Gabriel Ricardo Sánchez, de 25 y 19 años de edad respectivamente.

Intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Metán.

Cualquier información que aporte información sobre el caso darla a conocer al Sistema de Emergencias 911 o dependencia policial más cercana a su domicilio.

 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO