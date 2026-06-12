Siguen buscando intensamente a dos evadidos de la comisaría de Río Piedras

Se trata de Federico Agustín Ontiveros y Gabriel Ricardo Sánchez, de 25 y 19 años de edad respectivamente.

Intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Metán.

Cualquier información que aporte información sobre el caso darla a conocer al Sistema de Emergencias 911 o dependencia policial más cercana a su domicilio.