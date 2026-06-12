Siguen buscando intensamente a dos evadidos de la comisaría de Río Piedras
A esta hora trabajan de manera articulada distintas áreas operativas policiales, investigativas y unidades especiales de los Distritos de Prevención de la zona.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
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Se trata de Federico Agustín Ontiveros y Gabriel Ricardo Sánchez, de 25 y 19 años de edad respectivamente.
Intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Metán.
Cualquier información que aporte información sobre el caso darla a conocer al Sistema de Emergencias 911 o dependencia policial más cercana a su domicilio.