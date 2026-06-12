 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Infernales Fest 2026: Comienza un nuevo hito cultural en Salta

Desde esta noche y hasta el domingo se desarrollará la primera edición en el predio de Universitario Rugby Club. La programación incluirá artistas nacionales e internacionales, así como representantes de la escena local.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La jornada inaugural del mega festival está dedicada a la música electrónica con la presencia del DJ y productor alemán Konstantin Sibold y artistas invitados. 

El sábado será el turno de La Konga y la movida cuartetera. 

El domingo subirá al escenario la banda de Juanse, Los Ratones Paranoicos, teniendo como soporte a Perro Ciego, una de las bandas más representativas del rock salteño. 

Se espera la asistencia de aproximadamente 20.000 personas durante las tres jornadas. 

El evento busca posicionar a Salta como un destino turístico y cultural. 

La organización espera generar un importante movimiento económico en la región.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO