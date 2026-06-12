Infernales Fest 2026: Comienza un nuevo hito cultural en Salta
Desde esta noche y hasta el domingo se desarrollará la primera edición en el predio de Universitario Rugby Club. La programación incluirá artistas nacionales e internacionales, así como representantes de la escena local.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
La jornada inaugural del mega festival está dedicada a la música electrónica con la presencia del DJ y productor alemán Konstantin Sibold y artistas invitados.
El sábado será el turno de La Konga y la movida cuartetera.
El domingo subirá al escenario la banda de Juanse, Los Ratones Paranoicos, teniendo como soporte a Perro Ciego, una de las bandas más representativas del rock salteño.
Se espera la asistencia de aproximadamente 20.000 personas durante las tres jornadas.
El evento busca posicionar a Salta como un destino turístico y cultural.
La organización espera generar un importante movimiento económico en la región.