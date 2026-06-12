Secuestraron un cargamento de cigarrillos ilegales valuado en más de 12 millones de pesos

Al pedir la documentación al conductor de una camioneta Chevrolet S10, los uniformados vieron la caja y ante la consulta dijo espontáneamente que eran cigarrillos.

Los uniformados secuestraron 1.500 fardos, cada uno con 50 atados, que no tenían la documentación correspondiente.

Todo está valuado en 12 millones 500 mil pesos.

El hombre fue identificado, tiene domicilio en Tucumán, mientras continúa la investigación por contrabando.

La principal hipótesis de los investigadores es que el sospechoso adquirió el cargamento en la zona de la frontera y se dirigía de regreso a su provincia natal para comercializarlo.