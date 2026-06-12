 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Detuvieron al sospechoso de femicidio en Orán, tras el ataque a su pareja

Se trata de Jorge Fernando Carrizo, quien fue apresado en Jujuy, donde se encontraba escapando.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La mujer de 27 años, víctima del ataque, había estado desaparecida desde el pasado 22 de mayo en San Ramón de la Nueva Orán. 

Su familia denunció su ausencia tras sufrir graves quemaduras que pusieron en riesgo su vida y señalaron al sujeto como el responsable.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo destacó la colaboración de las fuerzas de seguridad salteñas y jujeñas.

El acusado había sido liberado previamente a pesar de tener antecedentes de violencia.

Ahora quedó a disposición de la justicia que lo declaró en rebeldía. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO