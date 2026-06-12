Detuvieron al sospechoso de femicidio en Orán, tras el ataque a su pareja

La mujer de 27 años, víctima del ataque, había estado desaparecida desde el pasado 22 de mayo en San Ramón de la Nueva Orán.

Su familia denunció su ausencia tras sufrir graves quemaduras que pusieron en riesgo su vida y señalaron al sujeto como el responsable.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo destacó la colaboración de las fuerzas de seguridad salteñas y jujeñas.

El acusado había sido liberado previamente a pesar de tener antecedentes de violencia.

Ahora quedó a disposición de la justicia que lo declaró en rebeldía.