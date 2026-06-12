Tartagal celebra su centésimo segundo aniversario con una gran Serenata
El evento con entrada libre y gratuita se llevará a cabo esta noche y mañana en el Predio del Centenario, de la ciudad norteña.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
Se espera la asistencia de más de 70.000 personas por noche.
Todos los asistentes tendrán la entrada libre y gratuita.
Los shows en vivo incluyen actuaciones de El Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero y Christian Herrera.
Las Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, junto con el aniversario de la ciudad de Tartagal, se celebran cada 13 de junio, resaltando la cultura y el espíritu de la comunidad.
Cronograma de actividades
08:00 hs: Reparto de pan bendito y Misa en la parroquia local.
10:00 hs: Actos cívicos, revista de tropas y el tradicional desfile militar en la Plaza San Martín.
10:45 hs: Continuación del desfile cívico-militar.
Tarde / Noche: Gran serenata popular y festival folclórico con artistas de renombre y feria gastronómica en el Predio del Centenario.