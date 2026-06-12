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EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Tartagal celebra su centésimo segundo aniversario con una gran Serenata

El evento con entrada libre y gratuita se llevará a cabo esta noche y mañana en el Predio del Centenario, de la ciudad norteña.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

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Se espera la asistencia de más de 70.000 personas por noche. 

Todos los asistentes tendrán la entrada libre y gratuita. 

Los shows en vivo incluyen actuaciones de El Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero y Christian Herrera. 

Las Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, junto con el aniversario de la ciudad de Tartagal, se celebran cada 13 de junio, resaltando la cultura y el espíritu de la comunidad.

Cronograma de actividades

08:00 hs: Reparto de pan bendito y Misa en la parroquia local.

10:00 hs: Actos cívicos, revista de tropas y el tradicional desfile militar en la Plaza San Martín.

10:45 hs: Continuación del desfile cívico-militar.

Tarde / Noche: Gran serenata popular y festival folclórico con artistas de renombre y feria gastronómica en el Predio del Centenario.

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AM840

FM96.9

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  • +54 387-424-6222

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