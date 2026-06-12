Controlaron el incendio forestal de Cafayate

[Foto gentileza Daniela, oyente de Radio Salta]

Entre otras especies perdidas nombró algarrobo, chañar y tala.

Indicó que el lugar donde inició el fuego está ubicado entre el sector del Aeródromo, la Ruta Nacional 68 y un camino vecinal que va hacia el Parque Solar.

Domingo dijo que hay dos bomberos que sufrieron quemaduras y cortes en la mano y que se recuperan favorablemente.

El bombero voluntario no descartó que el origen del fuego pueda estar relacionado con algún proyecto inmobiliario en la zona.