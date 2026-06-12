Controlaron el incendio forestal de Cafayate
Se perdieron más de 50 hectáreas de bosque nativo. “Podemos decir que el origen no fue natural”, dijo Gabriel Domingo, jefe de Bomberos Voluntarios de Cafayate por Radio Salta.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
VER GALERÍA
[Foto gentileza Daniela, oyente de Radio Salta]
Entre otras especies perdidas nombró algarrobo, chañar y tala.
Indicó que el lugar donde inició el fuego está ubicado entre el sector del Aeródromo, la Ruta Nacional 68 y un camino vecinal que va hacia el Parque Solar.
Domingo dijo que hay dos bomberos que sufrieron quemaduras y cortes en la mano y que se recuperan favorablemente.
El bombero voluntario no descartó que el origen del fuego pueda estar relacionado con algún proyecto inmobiliario en la zona.