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Graves secuelas psicológicas en el chico que perdió una pierna atropellado por un camión

El adolescente de 14 años, tiene residencia en el Barrio Juan Manuel de Rosas, permanece internado en el Hospital Materno Infantil luego de sufrir varias cirugías y perder una de sus piernas. Familiares y amigos pidieron justicia.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

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El hecho ocurrió a fines de mayo a orillas del río Mojotoro, en la zona norte de la Ciudad. 

Familiares y vecinos del chico realizaron esta mañana una marcha en Ciudad Judicial para pedir justicia en el caso. 

“Le pedimos al juez que no cambie la carátula, porque los abogados del único detenido quieren que esto pase como un accidente común y corriente, pero mi hijo me contó que el camionero lo persiguió hasta que lo alcanzó”, manifestó Escalante.

“Está recibiendo mucho apoyo psicológico, porque está muy traumatizado, dado que su sueño era ser futbolista”, expresó con mucho dolor, Claudio Escalante, padre del adolescente.

 

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