”Los índices no contemplan la real inflación”
Lo dijo esta mañana por Radio Salta, el consultor financiero y director de FINEX, Álvaro Pérez al referirse a los últimos índices de la inflación dados a conocer por el Indec.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
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Según las cifras oficiales, la inflación de mayo alcanzó el 2,1%.
También fue consultado sobre el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró haber ahorrado 500 mil dólares en negro.
“Es un hecho político que podría influir en el futuro del Gobierno de Milei”, expresó el economista.