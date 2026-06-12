Paradas libres para taxis en Salta

La medida prohíbe la exclusividad de espacios y fija criterios claros de utilización y orden de ocupación.

Todas las paradas existentes y futuras tendrán carácter libre y podrán ser utilizadas por cualquier conductor habilitado, sin distinción ni preferencia, promoviendo la eficiencia del servicio, la seguridad vial y la accesibilidad.

La iniciativa corresponde al concejal Gonzalo Nieva quien en la charla con Radio Salta aseguró que el sistema de transporte en Salta necesita una revisión integral.

También fue consultado sobre el creciente número de “limpiavidrios” o trapitos en los semáforos.

Hizo referencia al caso de un hombre que sufrió un ACV luego de ser asaltado cuando se detuvo en un semáforo en avenida Paraguay y Bélgica.

“Para prevenir este tipo de delitos yo propuse la creación de una guardia urbana”, recordó el concejal.