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Salta puso en valor medio siglo de historia periodística

El Archivo Histórico de Salta presentó una muestra sobre prensa y comunicación con documentos, fotografías y archivos fílmicos de 1970 a 2025.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

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Se trata de un valioso patrimonio integrado por partes de prensa, fotografías en distintos soportes, negativos, archivos digitales y registros audiovisuales conservados en formatos como 16 milímetros, VHS, SVHS y UMATIC.

Este acervo permite reconstruir más de cinco décadas de la historia reciente de Salta a través del registro de acciones de gobierno y acontecimientos que acompañaron profundas transformaciones políticas, sociales, culturales y tecnológicas. 

En el acto también se realizó un reconocimiento especial a Ricardo “Pocho” Wayar, histórico camarógrafo de la Dirección de Prensa, cuya tarea resultó fundamental para la preservación y recuperación de numerosos documentos que hoy forman parte de este fondo.

En la charla con los medios “Pocho” recordó su paso por prensa de Gobierno de la provincia en casi 50 años. 

Recordó que en las fotos filmaciones está la inauguración del Dique Cabra Corral ocurrida en 1972 y mencionó una anécdota con el ex gobernador desaparecido Miguel Ragone.

Cabe destacar que la digitalización del material se logró gracias a la donación del Grupo Horizontes, propietario de  Diario El Tribuno.

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