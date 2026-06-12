Destino Potencia: Tres días de innovación y creatividad en Metán
La inauguración de la gran feria de emprendedores será este viernes a las 18:00 en el predio Granadero Díaz.
Salta Hoy
12 / 06 / 2026
Desde hoy y hasta el domingo más de 150 emprendedores de toda la provincia se reunirán para fortalecer sus proyectos.
Habrá propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades familiares durante todo el fin de semana.
Cronograma de actividades
Jueves 11 de junio
• 18.00 hs | Conferencia de prensa en el predio.
• Continúan los trabajos de armado y acondicionamiento del predio.
Viernes 12 de junio
• 18.00 hs | Inauguración oficial de Destino Potencia Metán.
• 20.00 hs | Los Hermanos Rodríguez.
• 21.30 hs | La Muralla.
Sábado 13 de junio
• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.
• 14.00 hs | Pato Juárez.
• 16.00 hs | Huellah.
• 18.00 hs | Carlitos Melián.
• 20.00 hs | Grupo Viday.
• 21.30 hs | Los Rebbos.
Domingo 14 de junio
• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.
• 13.00 hs | Lunan.
• 16.00 hs | El Apertura.
• 19.00 hs | Desfile de Moda.
• 21.00 hs | DJ Nacho Carrizo.