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Destino Potencia: Tres días de innovación y creatividad en Metán

La inauguración de la gran feria de emprendedores será este viernes a las 18:00 en el predio Granadero Díaz.

Salta Hoy

12 / 06 / 2026

 

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Desde hoy y hasta el domingo más de 150 emprendedores de toda la provincia se reunirán para fortalecer sus proyectos.

Habrá propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades familiares durante todo el fin de semana. 

Cronograma de actividades

Jueves 11 de junio

• 18.00 hs | Conferencia de prensa en el predio.

• Continúan los trabajos de armado y acondicionamiento del predio.

Viernes 12 de junio

• 18.00 hs | Inauguración oficial de Destino Potencia Metán.

• 20.00 hs | Los Hermanos Rodríguez.

• 21.30 hs | La Muralla.

Sábado 13 de junio

• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.

• 14.00 hs | Pato Juárez.

• 16.00 hs | Huellah.

• 18.00 hs | Carlitos Melián.

• 20.00 hs | Grupo Viday.

• 21.30 hs | Los Rebbos.

Domingo 14 de junio

• Feria de emprendedores, gastronomía y actividades para toda la familia.

• 13.00 hs | Lunan.

• 16.00 hs | El Apertura.

• 19.00 hs | Desfile de Moda.

• 21.00 hs | DJ Nacho Carrizo.

 

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