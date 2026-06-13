Cerrillos se prepara para una jornada de ciclismo extremo, música y arte urbano

Este domingo la localidad de Cerrillos será escenario de una propuesta que combinará deporte, cultura y participación comunitaria. Se trata de la tercera edición del Dirt Jam, un evento abierto al público que reunirá competencias de ciclismo extremo, música en vivo, muralismo y feria gastronómica en el predio de Corona Bike Park.

Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana en el espacio ubicado sobre calle Necochea, entre Puerto Argentino y Ameghino, donde se espera la participación de más de 50 competidores de distintos puntos de la provincia en las disciplinas Dirt Jump y Pumptrack.

Lo que hoy es un reconocido parque escuela de ciclismo extremo nació durante la pandemia gracias al esfuerzo de un grupo de jóvenes apasionados por las bicicletas que decidió recuperar un terreno abandonado y transformarlo en un espacio deportivo y recreativo. Con trabajo voluntario, el lugar pasó de ser un basural a convertirse en un circuito con saltos, curvas, sectores de entrenamiento y áreas verdes reforestadas.

Actualmente, Corona Bike Park cuenta con un recorrido de 160 metros y funciona como un espacio de acceso público donde entrenan regularmente más de 20 niños y jóvenes cerrillanos, además de recibir a riders de distintos municipios del Valle de Lerma y otras localidades salteñas.

Durante la jornada habrá competencias para categorías principiantes, avanzadas y profesionales, además de reconocimientos especiales para las mejores maniobras en pruebas como Best Trick, Best Line, Big Air y BMX Race Challenge.

Pero el evento irá mucho más allá del deporte. Los asistentes también podrán disfrutar de espectáculos musicales, entre ellos las presentaciones de Noesis, Call Sally y Arcadsun, además de un show de batería a cargo de Aaron Brizuela. La propuesta se completará con arte mural en vivo, stands y una variada oferta gastronómica.