Un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en Rusia

Un civil murió y otras tres personas resultaron heridas durante un ataque con drones atribuido a Ucrania contra la terminal portuaria de Temriuk, en la región rusa de Krasnodar, ubicada a orillas del mar de Azov. El hecho provocó importantes daños en la infraestructura portuaria y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para controlar los incendios generados por el impacto.

La información fue confirmada por el gobernador regional, Veniamin Kondrátiev, quien detalló que los restos de drones derribados cayeron sobre las instalaciones y provocaron un incendio de gran magnitud.

"Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. Como consecuencia de la caída de fragmentos de los aparatos se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente, una persona perdió la vida", señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

Para combatir las llamas, las autoridades movilizaron cerca de un centenar de bomberos y más de 30 unidades de emergencia, mientras continúan las tareas de evaluación de daños en la zona afectada.

Una terminal estratégica bajo ataque

Según medios ucranianos, el objetivo de la ofensiva fue la terminal de gas licuado Tamanneftegaz, considerada una de las instalaciones energéticas más importantes del sur de Rusia y un punto clave para la exportación y distribución de combustibles.

Los reportes indicaron que al menos dos focos de incendio se registraron dentro del complejo industrial tras el impacto de los drones.

Rusia afirma haber derribado 177 drones

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche sus sistemas antiaéreos interceptaron y destruyeron 177 drones ucranianos sobre 13 regiones del país y la península de Crimea.

El ataque se enmarca en una creciente intensificación de las operaciones con aeronaves no tripuladas por parte de Ucrania, que en los últimos meses ha ampliado el alcance de sus ofensivas contra objetivos estratégicos dentro del territorio ruso, incluyendo instalaciones energéticas, logísticas y vinculadas a la industria militar.