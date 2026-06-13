Salta será sede del primer Encuentro Güemesiano Federal

En el marco de los actos conmemorativos por el 205° aniversario del Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, la ciudad de Salta albergará el próximo 16 de junio el primer Encuentro Güemesiano Federal, una iniciativa que reunirá a agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias argentinas para rendir homenaje al héroe gaucho.

La actividad se desarrollará entre las 17 y las 19 horas en la explanada del Cabildo Histórico del Norte, donde las delegaciones participantes serán recibidas por la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes.

El encuentro se realizará en el marco de la tradicional Marcha de la Agonía, una de las ceremonias más emblemáticas del calendario güemesiano y que cada año recuerda los últimos días de vida del conductor de la Guerra Gaucha.

Una convocatoria federal para honrar la tradición

Representantes de distintas provincias llegarán a Salta luciendo sus vestimentas típicas y símbolos tradicionales, en una jornada que buscará destacar la diversidad cultural argentina y reafirmar el carácter federal de la lucha encabezada por Güemes durante el proceso de independencia.

La propuesta también apunta a fortalecer los lazos entre instituciones gauchas y agrupaciones tradicionalistas de todo el país, promoviendo el intercambio cultural y la preservación de las distintas expresiones identitarias que forman parte del patrimonio nacional.

Actividades y homenaje

Durante el encuentro se realizarán salutaciones protocolares, discursos alusivos y espacios de confraternidad entre las delegaciones participantes. Uno de los momentos más destacados será la conformación de una imagen institucional frente al Cabildo, donde representantes de diferentes provincias compartirán una fotografía simbólica en homenaje al prócer salteño.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca proyectar el legado de Güemes desde una mirada nacional, resaltando la vigencia de sus ideales y el papel fundamental que cumplen las comunidades tradicionalistas en la conservación de la memoria histórica.