Un adolescente de 17 años en estado crítico tras recibir disparo de arma de fuego
El grave hecho de violencia ocurrió este domingo en horas de la madrugada en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Salta Hoy
15 / 06 / 2026
Un adolescente de 17 años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la base del cráneo, detrás del oído.
Caminaba junto a un amigo cuando un vehículo apareció y desde su interior efectuaron varios disparos.
Su amigo resultó ileso y gracias a su testimonio, la policía logró detener a dos jóvenes de 21 años y secuestraron el auto rojo utilizado en el ataque.
La investigación continúa para determinar el motivo y quién disparó.
Familiares y amigos iniciaron una cadena de oración en redes sociales, mientras se esperan los nuevos informes médicos.