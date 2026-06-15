Un adolescente de 17 años en estado crítico tras recibir disparo de arma de fuego

Un adolescente de 17 años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la base del cráneo, detrás del oído.

Caminaba junto a un amigo cuando un vehículo apareció y desde su interior efectuaron varios disparos.

Su amigo resultó ileso y gracias a su testimonio, la policía logró detener a dos jóvenes de 21 años y secuestraron el auto rojo utilizado en el ataque.

La investigación continúa para determinar el motivo y quién disparó.

Familiares y amigos iniciaron una cadena de oración en redes sociales, mientras se esperan los nuevos informes médicos.



