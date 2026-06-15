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La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

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Magazine de Interés Gral. 

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Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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A sala llena se presentó el documental “Malvinas en la sangre de los salteños”

El estreno fue en las instalaciones del Distrito Cultural Dino Saluzzi, la pieza comunicacional tiene una duración de 40 minutos.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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Resume el inicio de la investigación periodística hasta la concreción del proyecto del mausoleo construido con mano y recursos municipal. Hoy la memoria y el sacrificio de Ramón Vicente Fabián, Bernardino Isidoro Campos y Mario Rolando Alancay permanece en la conciencia colectiva de todos los salteños.

 

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  • +54 387-424-6222

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