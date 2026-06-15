A sala llena se presentó el documental “Malvinas en la sangre de los salteños”
El estreno fue en las instalaciones del Distrito Cultural Dino Saluzzi, la pieza comunicacional tiene una duración de 40 minutos.
Salta Hoy
15 / 06 / 2026
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Resume el inicio de la investigación periodística hasta la concreción del proyecto del mausoleo construido con mano y recursos municipal. Hoy la memoria y el sacrificio de Ramón Vicente Fabián, Bernardino Isidoro Campos y Mario Rolando Alancay permanece en la conciencia colectiva de todos los salteños.