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Chocó en pleno centro, quiso involucrar a otro vehículo pero en realidad estaba ebrio

Ocurrió esta mañana alrededor de las 7:00 en calle Córdoba, entre Caseros y Alvarado, donde un Fiat Palio impactó contra una esfera de cemento ubicada en la vereda.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El conductor, un joven de 28 años con domicilio en el barrio Ciudad del Milagro, intentó deslindar responsabilidades. 

Dijo que había realizado una maniobra brusca para evitar chocar contra otro vehículo, lo que lo obligó a desviarse hacia la derecha.

Los agentes de tránsito de la Municipalidad le realizaron el test de alcoholemia que arrojó positivo con 1,66 gramos de alcohol en sangre. 

Le labraron la infracción correspondiente, además le retuvieron la licencia de conducir perdiendo los 20 puntos de scoring y le secuestraron el vehículo. 

Cabe mencionar que el conductor resultó ileso y el auto sufrió daños materiales en el paragolpes delantero.

 

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