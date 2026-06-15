Los famosos alumnos de Jasimaná hablaron con Radio Salta

Se trata de la Escuela Número 4181 “Santo Savio” de Río Grande en el departamento San Carlos.

Zaira Bailón, directora de la escuela indicó cómo nació la idea de la que hoy se habla en todas las redes sociales.

Explicó cómo se organizó el banderazo de aliento a la “Scaloneta” y comentó que la docente de educación física, Paola Pastrana realizó las tomas con su celular.

Por su parte los pequeños aseguraron con gran alegría que tienen las esperanzas de que los jugadores de la Selección puedan ver el video.