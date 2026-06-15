 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Los famosos alumnos de Jasimaná hablaron con Radio Salta

Los chicos hicieron un video para alentar a la Selección Nacional en el Mundial 2026 que se hizo viral en todo el país.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata de la Escuela Número 4181 “Santo Savio” de Río Grande en el departamento San Carlos.

Zaira Bailón, directora de la escuela indicó cómo nació la idea de la que hoy se habla en todas las redes sociales. 

Explicó cómo se organizó el banderazo de aliento a la “Scaloneta” y comentó que la docente de educación física, Paola Pastrana realizó las tomas con su celular.

Por su parte los pequeños aseguraron con gran alegría que tienen las esperanzas de que los jugadores de la Selección puedan ver el video.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO