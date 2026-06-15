Comerciantes del norte no quieren los “duty free”

“Nosotros creemos que generarán un monopolio que beneficiará a un solo empresario”, dijo el contador Gustavo León, presidente de la Centro de Empresarios de Tartagal.

“Lo ideal sería un modelo combinado de “duty free” y además que el gobierno flexibilice el esquema impositivo para nosotros, así competimos todos por igual”, expresó.

Finalmente indicó que la situación general del comercio en el norte de la provincia es “muy crítico” dado que la caída de las ventas alcanza el 50 por ciento.

“Allá en Bolivia la caída es del 90%”, manifestó.