Destino Potencia Metán convocó a más de 34 mil personas durante todo el fin de semana

Con una convocatoria que superó los 34 mil visitantes durante sus tres jornadas, Destino Potencia Metán cerró una exitosa edición que reunió a emprendedores, productores, artistas y familias de toda la provincia en el predio Granadero Díaz de San José de Metán. La feria se desarrolló del 12 al 14 de junio y contó con la participación de más de 150 emprendedores, además de propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno y Justicia junto a la Municipalidad de Metán y el equipo de Livingroom, volvió a posicionarse como una de las principales herramientas de promoción para el ecosistema emprendedor salteño. De acuerdo con los relevamientos realizados durante el evento, el impacto económico estimado superó los 309 millones de pesos. Los emprendedores registraron un promedio de ventas de $1.500.000 por stand, mientras que los espacios gastronómicos alcanzaron un promedio cercano a los $7.000.000 durante las tres jornadas.

Durante el fin de semana, miles de personas recorrieron los distintos stands, generando una importante recaudación para los expositores y un fuerte movimiento económico en la región. Muchos emprendedores lograron vender la totalidad de su stock e incluso debieron reponer mercadería para continuar comercializando sus productos.

La respuesta del público fue contundente durante las tres jornadas. Más de 7 mil personas visitaron la feria el viernes, más de 16 mil lo hicieron el sábado y otras 11 mil participaron durante el domingo, alcanzando una convocatoria total superior a las 34 mil personas. De esta manera, Destino Potencia Metán se posicionó como uno de los eventos más convocantes del sur provincial.

Además del espacio emprendedor, el evento ofreció una nutrida agenda artística que reunió a músicos locales y regionales, junto a espectáculos especialmente pensados para toda la familia. Entre los momentos más destacados se encontraron las presentaciones de Carlitos Melián y sus muñequitos, Los Hermanos Rodríguez, La Muralla, Grupo Viday, Los Rebbos y distintos artistas que pasaron por el escenario principal durante las tres jornadas.

La feria también fue escenario de la presentación de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, que tendrá lugar próximamente en Metán y que volverá a posicionar a la ciudad dentro del calendario nacional de grandes eventos deportivos.

Con una masiva participación del público, excelentes niveles de ventas y una destacada presencia de emprendedores de distintos puntos de la provincia, Destino Potencia Metán ratificó el impacto de esta política pública que promueve el desarrollo productivo, fortalece las economías regionales y genera nuevas oportunidades de crecimiento para quienes apuestan al trabajo y al emprendedurismo en Salta.