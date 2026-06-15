Grave caso de estafa virtual. Una mujer de 77 años perdió casi $7 millones en San Lorenzo

El estafador se hizo pasar por el centro de atención al cliente y la convenció de ir hasta un cajero automático, siguió las instrucciones y realizó transferencias por 700.000 pesos.

Posteriormente, constató que también le habían sustraído 4.000 dólares que tenía ahorrados, sumando casi 7 millones de pesos en total.

La víctima denunció el hecho a la policía y comenzó una investigación.

Las autoridades resaltaron la importancia de no confiar en correos sospechosos ni seguir instrucciones telefónicas que involucren ir a cajeros automáticos.



