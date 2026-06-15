Grave caso de estafa virtual. Una mujer de 77 años perdió casi $7 millones en San Lorenzo
La damnificada recibió un correo electrónico falso que simulaba ser de su tarjeta de crédito. El mensaje la alertó sobre una compra de un millón de pesos y tenía un número de contacto al que llamó.
Salta Hoy
15 / 06 / 2026
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El estafador se hizo pasar por el centro de atención al cliente y la convenció de ir hasta un cajero automático, siguió las instrucciones y realizó transferencias por 700.000 pesos.
Posteriormente, constató que también le habían sustraído 4.000 dólares que tenía ahorrados, sumando casi 7 millones de pesos en total.
La víctima denunció el hecho a la policía y comenzó una investigación.
Las autoridades resaltaron la importancia de no confiar en correos sospechosos ni seguir instrucciones telefónicas que involucren ir a cajeros automáticos.