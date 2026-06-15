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Homenaje al General Güemes: Tradición con protagonismo de los barrios

Barrios Unidos de Salta realizó esta mañana un desfile cívico militar en el barrio Santa Ana, zona sur de la ciudad.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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Martin Solá referente de la agrupación se refirió a la especial fecha. Dijo que el objetivo del desfile patriótico fue descentralizar los actos patrios tradicionales y rendir homenaje al General Martín Miguel de Güemes.

La actividad, que reunió a escuelas, instituciones folclóricas, agrupaciones premilitares y vecinos, es la segunda de su tipo organizada por la agrupación, que planea continuar con esta iniciativa en otros barrios para el 9 de Julio Día de la Independencia.

“El general Güemes era una persona muy respetuosa de la ley” 

Así lo dijo esta mañana la profesora de historia, Irene Romero, al recordar al héroe gaucho salteño.

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