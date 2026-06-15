El SAMEC realizó más de 650 traslados sanitarios en los primeros cinco meses del año

Entre enero y mayo de este año, el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) concretó más de 650 traslados sanitarios, una tarea fundamental para garantizar la continuidad asistencial y el acceso oportuno a servicios de salud de mayor complejidad en toda la provincia.

Las intervenciones incluyeron operativos interhospitalarios, derivaciones para estudios complementarios como tomografías y resonancias magnéticas, desde centros de salud hacia hospitales de referencia y derivaciones entre clínicas, sanatorios y establecimientos con cobertura del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).

Además, el organismo realiza coberturas programadas de pacientes en tratamiento de diálisis, operativos dispuestos por requerimientos judiciales y coordinaciones con ambulancias del interior para facilitar la continuidad de la atención de pacientes provenientes de localidades alejadas. También se efectuaron traslados interprovinciales, como el recientemente concretado desde Santiago del Estero hacia Salta.

Para el desarrollo de estas tareas, SAMEC cuenta con ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado seguro de pacientes críticos, con sistemas de monitoreo permanente y asistencia ventilatoria mecánica. Asimismo, dispone de camillas especiales para pacientes con peso superior a los 120 kilogramos y mantiene un trabajo articulado con Bomberos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios en situaciones que requieren maniobras especiales de movilización.

La cobertura también incluye vuelos sanitarios y traslados en helicóptero, herramientas que permiten reducir los tiempos de respuesta y garantizar el acceso a la atención médica en zonas alejadas o de difícil acceso.

Los traslados realizados vinculan diariamente a hospitales de referencia como el San Bernardo, Señor del Milagro, Materno Infantil, Miguel Ragone, Papa Francisco y Arturo Oñativia, además de centros de salud de toda la provincia, fortaleciendo la integración de la red sanitaria.