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Salta celebra a Güemes con una atractiva propuesta artística

La actividad se realizará este martes 16 de junio, a las 18:30 horas, en la Explanada del Cabildo. El homenaje contará con música en vivo y danza, con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo” y Nativos Dance Company, dirigida por Belén Jaramillo.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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En el marco de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el Municipio llevará adelante “Salta celebra a Güemes”, una propuesta cultural para toda la familia.

El encuentro tendrá lugar este martes 16 de junio, de 18:30 a 20 horas, en la explanada del Cabildo, con entrada libre y gratuita. Contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, que ofrecerá un repertorio alusivo a la fecha, y la academia Nativos Dance Company dirigida por Belén Jaramillo, que presentará diferentes cuadros coreográficos.

Además, el público podrá disfrutar de una exhibición de malambo y juego de ponchos, una expresión artística que destaca la destreza y el legado cultural que caracteriza a nuestra provincia.

La iniciativa busca brindar un espacio de encuentro para homenajear al General Martín Miguel de Güemes y mantener vivo su legado, en vísperas de una de las fechas más importantes para la provincia.

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