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Con gran éxito, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Tope

La propuesta reunió a una gran cantidad de vecinos en Villa Mitre. Pudieron acceder a una gran variedad de productos con precios tope de hasta 20 mil pesos.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad sigue organizando diferentes ferias, teniendo en cuenta que los salteños disfrutan los paseos de compras. 

En este caso, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Tope, la cual fue un éxito total. Se realizó el reciente sábado en Villa Mitre. Se destaca la gran convocatoria de vecinos que se acercaron al lugar. 

«Le agradecemos a la gente por sumarse nuevamente a esta feria. Es un espacio que crece cada vez más y está disponible para todos los salteños. Seguiremos por este camino», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana. 

Los vendedores agradecieron nuevamente el espacio y manifestaron su satisfacción por haber vendido casi todos sus productos, ya que tuvieron muy buenas ventas durante toda la jornada. 

Los vecinos quedaron encantados, ya que hubo  una gran variedad de productos con un tope de precios de 20 mil pesos. 

A quienes quieran participar de la próxima edición, se aconseja que estén atentos, ya que apenas se confirme la fecha, será publicada. 

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