Más de 400 infracciones durante el fin de semana en Capital
Se realizaron en barrios Centro, Ceferino, Villa San Antonio, Solidaridad, Democracia, La Paz, entre otros sectores de los Distritos de Prevención 1 y 10.
Salta Hoy
15 / 06 / 2026
Efectivos de distintas unidades especiales realizaron durante el fin de semana Operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.
Llevaron a cabo patrullajes preventivos, entrevistas vecinales y controles vehiculares y comerciales en los barrios Centro, Ceferino, Villa San Antonio, Solidaridad, Democracia, La Paz, entre otros lugares estratégicos.
Como resultado, más de 412 personas fueron infraccionadas por incumplimientos a la Ley Contravencional, tales como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, fiestas clandestinas y desórdenes.
Además, hubo 57 demorados por delitos contra la propiedad, infracciones a la Ley de Drogas, entre otros hechos. También se detectaron dos códigos rojos, cuyos involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia.
Los Operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se realizan en distintos barrios de la provincia con la finalidad de potenciar la presencia policial en las calles y afianzar el vínculo con la ciudadanía.